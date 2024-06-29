السعودية: انتهاكات إسرائيل بتوسيع الاستيطان تأجيج الأمن الإقليمي والدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ)

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أن "الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عمليات الاستيطان السافرة في الضفة الغربية تقوّض فرص السلام وتسهم في تأجيج الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم،" عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية إقرار المجلس الوزاري الأمني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان السافرة في الضفة الغربية".

وأكدت الوزارة "رفض المملكة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، وتحذر "من العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية".

وأشارت إلى"أن هذه الانتهاكات تقوّض فرص السلام وتسهم في تأجيج الصراعات وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".