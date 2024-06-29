شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينجح فى تعزيز حقوق الإنسان لدعم كل مواطن مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح التحالف الوطني للعمل على مدار العامين الماضيين، في أن يكون نموذج للعطاء اللامحدود، حيث استغل مقراته التي تنتشر بكافة محافظات مصر، لتكون أداة لنشر الخير في كل شبر بمصر، ونجح في أن يكون مظلة واحدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهوما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان وتضافر مؤثر للجهود بما يحد من ازدواجية المعايير، وتداخل المهام.

ويسعى التحالف الوطني إلى توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، فضلًا عن تطوير الهيكل الإداري للتحالف الوطني ليشتمل على لجان تكون فيها كل لجنة مسؤولة عن ملف ما، وهو ما ساهم في إعادة مفهوم العمل الخيري على نحو فعال يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.

وقدم التحالف جهود إغاثة فى مصر وخارجها لدعم الأشقاء فى فلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، ومن قبلها دعم الأشقاء السودانيين جراء الحرب الأهلية الدائرة فى السودان، وهذه الجهود جمعها فى مختلف المجالات رسخت دوره كذراع تنموى مهم داخل الدولة، والتنسيق والشراكة بين كافة المؤسسات لتنفيذ الجهود التنموية والخيرية، والقضاء على ازدواجية المساعدات الإنسانية بعد توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى المنضمة إليه.