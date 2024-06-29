شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بذكرى 30 يونيو.. حزب مستقبل وطن يوزع مواد غذائية والهدايا على المواطنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب مستقبل وطن، احتفالات في كافة محافظات الجمهورية، تضمنت تقديم الهدايا للمواطنين والأطفال، بالإضافة إلي تقديم السلع الغذائية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري.

وأشاد المواطنين بما حققته ثورة 30 يونيو، وانطلاق الجمهورية الجديدة والانجازات التي حققتها الدولة المصرية في مختلف المجالات كما توجه المواطنون بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي داعين الله أن يوفقه بالعبور بمصر إلي بر الأمان وسط الصراعات العالمية و الإقليمية التي تحيط بالمنطقة.