النشرة: افشال عملية سرقة دراجة نارية في حي مدينة الامام الصدر في منطقة الطيبة

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان "اللبناني "خ.م." افشل عملية سرقة دراجته النارية من امام منزله في حي مدينة الامام الصدر في منطقة الطيبة غربي الطريق الدولي بعلبك رياق".

وعند شعور السارق بحركة داخل المنزل مع ساعات فجر اليوم ترك الدراجة، وولى هاربا متسلقا تصوينة المنزل إلى خارج سور المبنى إلى جهة مجهولة.