اعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقــات العامّة في بيان، بانه ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال نظافة وكنس داخل نفق المطار، لذلك وبناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتم اقفال:
- المسرب الشرقي من نفق المطار بتاريخ 30-6-2024 من الساعة 5,00 ولغاية الساعة 7,00 صباحًا.
- المسرب الغربي من نفق المطار بتاريخ 7-7-2024 من الساعة 5,00 ولغاية الساعة 7,00 صباحًا.
واملت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير داخل نفق المطار بتاريخي 30-6 و7-7-2024 بسبب أعمال نظافة وكنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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