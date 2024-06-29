وزير الداخلية الصربي: جرح شرطي أمام السفارة الإسرائيلية في بلغراد ومقتل مهاجم على ارتباط بالحركة الوهابية

أعلن وزير الداخلية الصربي إيفيكا داسيتش بان شرطي صربي مسؤول عن أمن السفارة الإسرائيلية في بلغراد أردى رجلا بعد أن اصابه بسهم، واوضح بانه في حوالى الساعة 11,00 صباحا (09,00 ت غ)، قام "مجهول باطلاق سهم بواسطة قوس على عنصر من القوات الأمنية كان يتولى حراسة السفارة الإسرائيلية، وأصابه في رقبته"، وذكر أن الشرطي "استخدم سلاحا دفاعا عن النفس" ضد المهاجم الذي "قضى متأثرا بجروحه".
واوضح الوزير بان "دلائل أولية تشير إلى صلة لأشخاص يشتبه بارتباطهم بالحركة الوهابية بالهجوم". وأكد أن العديد من الأشخاص اعتقلوا "لأسباب احترازية" وتم تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل عام في بلغراد.
ولفت الى انه "ليس هناك شك في أن هذا عمل إرهابي موجه ضد الدولة الصربية وأحد أفراد الدرك". وأضاف إن الشرطي الجريح يخضع لعملية جراحية في المستشفى، وأن النيابة العامة تولت القضية.
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