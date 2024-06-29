وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت منتزه مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح مختلفة، كما استشهد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة بالمدينة، ولا يزال العديد من المفقودين تحت ركام المنزل، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما استشهد سبعة فلسطينيين في قصف استهدف سيارة مدنية في الحي.
وأضافت أن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة ، تدمير مئات المنازل بعد أن هجّر أصحابها تحت وطأة القصف المكثف، الذي أسفر وفق وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 52 فلسطينياً وإصابة 320، خلال اليومين الماضيين.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على منتزه وأحياء سكنية بغزة إلى 16 شهيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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