كيبك الكويتية: السيطرة على حريق محدود في مصفاة الزور

وكتبت كيبك في منشور على موقع "إكس" أنه لا يوجد خسائر في الأرواح أو مصابين جراء الحريق، وأن رجال الإطفاء يعكفون على إخماده، وفق وكالة الأنباء الكويتية.
ومصفاة الزور هي الأحدث في البلاد بطاقة تكرير كاملة حاليا تبلغ 615 ألف برميل يوميا، وتنتج المصفاة عدة منتجات، منها زيت الوقود منخفض الكبريت، بنسبة كبريت 0.5%، ويتم تزويد وزارة الكهرباء والماء الكويتية بكميات منه ويتم تصدير الباقي للخارج.
وتمتلك الكويت حصصاً في 3 من المصافي بالخارج، هي مصفاة الدقم في سلطنة عمان، ونغي سون في فيتنام، وميلازو في إيطاليا.
وأكملت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة الحكومية (كيبك) في ديسمبر الماضي تشغيل وحدات مصفاة الزور الثالثة والأخيرة التابعة لها “بنجاح وبصورة آمنة”.
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