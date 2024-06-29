60 % من الأمريكيين يرجحون استبدال بايدن كمرشح ديمقراطي للرئاسة بعد مناظرته أمام ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف استطلاع رأي حديث أن أغلبية الناخبين بنسبة 60% يرون أنه ينبغي استبدال الرئيس الأمريكي جو بايدن كمرشح رئاسي للحزب الديمقراطي، وذلك بعد مشاهدتهم لأدائه في مناظرته، أول أمس الخميس، أمام الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.



وبحسب الاستطلاع الذي نشر نتائجه موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم السبت؛ فإن 60 % من الناخبين أجابوا "بالتأكيد أو "على الأرجح" على سؤال ما إذا كان ينبغي استبدال بايدن كمرشح ديمقراطي بعد أدائه في المناظرة.



وفي المقابل، أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 21% من الناخبين الديمقراطيين يرون أنه "بالتأكيد" لا ينبغي استبدال بايدن، بينما يرى 20% "ربما لا" ينبغي استبداله.



وعندما طلب الاستطلاع من المشاركين الاختيار بين بايدن والرئيس السابق ترامب بعد المناظرة، اختار 45% بايدن، و44% اختاروا ترامب؛ لتظل النتائج مثلما كانت بعد إدانة ترامب الجنائية.



وفي الوقت نفسه، قال 57% من المشاركين في الاستطلاع ممن شاهدوا المناظرة الرئاسية، إن "ترامب تفوق على بايدن".

من جانبه، انتقد المتحدث باسم الحملة الانتخابية لبايدن، سيث شوستر، صياغة نتائج الاستطلاع، والتي لا يزال بايدن يتقدم فيها على ترامب بفارق نقطة واحدة، وقال "جو بايدن لن ينسحب".



ولفت موقع "أكسيوس إلى أن نتائج الاستطلاع الذي شمل 2068 شخصًا، تردد الهمسات المتداولة بين الديمقراطيين حول احتمال استبدال بايدن كمرشح رئاسي للحزب الديمقراطي.

