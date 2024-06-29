الجيش البيلاروسي يحذر من تصاعد انتهاكات أوكرانيا على الحدود المشتركة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش بيلاروس، اليوم السبت، تسجيل زيادة حادة في عدد عمليات الاستطلاع باستخدام الطائرات بدون طيار بالقرب من الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس، مؤكدًا استعداده التام للاستجابة لمثل هذه "الاستفزازات".



وقال رئيس قوات الدفاع الصاروخية الجوية وقيادة الدفاع الجوي في الجيش البيلاروسي أندريه سيفرينشيك - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "بيلتا" المحلية - إن بيلاروس تستجيب بشكل مناسب للأوضاع في جميع أنحاء البلاد في المجال الجوي.



وأضاف: "سجلنا مؤخرًا زيادة حادة في عدد رحلات الاستطلاع بدون طيار التي تستكشف المناطق القريبة من الحدود البيلاروسية.. الوضع في المجال الجوي متوتر.. نرى انتهاكات جوية مستمرة للحدود، ولن نترك أي انتهاك دون إجابة".



ولفت سيفرينشيك إلى أن "وحدات الجيش الأوكراني في المنطقة القريبة من الحدود مجهزة ليس فقط بطائرات استطلاع بدون طيار ولكن أيضًا بطائرات بدون طيار قادرة على توجيه ضربات في عمق أراضي بيلاروسيا".



وأشار إلى أن الجيش البيلاروسي نشر أصول استطلاع إضافية على الحدود، بالإضافة إلى نشر فرق رادار متنقلة على ارتفاعات منخفضة تابعة لقوات الرادار، وتعزيز نظام مراكز المراقبة البصرية من أجل توفير المعلومات لوحدات إطلاق النار من قوات الدفاع الجوي والقيادات العملياتية في الخدمة القتالية.



وأكد سيفرينشيك أنه تم نشر قوات وأصول دفاع جوي إضافية في مناطق محددة بالحدود الجنوبية أيضًا لحماية المنشآت الحيوية، حيث تقوم وحدات الطيران المناوبة برحلات على طول حدود الدولة ليلاً ونهارًا لأغراض الاستطلاع ومن أجل الاستجابة للمهام الناشئة في المجال الجوي، ويتم تنسيق إجراءات ضمان الأمن في المجال الجوي بشكل وثيق مع وحدات لجنة حدود الدولة في بيلاروسيا.



من جانبه، أكد فاديم لوكاشيفيتش، القائد في قيادة العمليات الخاصة للقوات المسلحة البيلاروسية، أن "التوترات على الحدود البيلاروسية الأوكرانية تتصاعد، حيث بدأ تحالف الدول الغربية صراعًا ساخنًا بالقرب من أراضينا، في محاولة لإشراك بلادنا في هذه الحرب".

وشدد على أن "بيلاروس تبذل قصارى جهدها للحفاظ على السلام"، مشيرا إلى أن هناك "معلومات تفيد بأن أوكرانيا تقوم بحشد القوات والأسلحة والمعدات العسكرية بالقرب من حدودنا، حيث تم نشر مركبات قتال المشاة الأمريكية، وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، والمدفعية الثقيلة بعيدة المدى، وغيرها من المعدات في منطقة جيتومير".



وتابع المسؤول العسكري أنه "وفقًا لتقديراتنا، فإن أداء الجيش الأوكراني ليس جيدًا على خط المواجهة، لكن رغم الخسائر الفادحة (التي يتكبدها)، فإن النقص في المعدات يؤدي إلى نقل الكثير من الأفراد والمركبات نحو حدودنا.. لماذا؟ لأي سبب؟".

