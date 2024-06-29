صحيفة تدعو بايدن للانسحاب من سباق الرئاسة لخدمة الأمة الأمريكية



ياسر رشاد - القاهرة - دعت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، الرئيس جو بايدن للانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤه خلال نوفمبر المقبل؛ خدمةً لبلاده وذلك بعيد مناظرته مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.



وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها - أن بايدن وصف مراراً وتكراراً، المخاطر في الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها لا تقل عن مستقبل الديمقراطية الأمريكية؛ حيث أثبت ترامب أنه يشكل خطرا كبيرا على تلك الديمقراطية ولا يستحق ثقة الجمهور، فضلا عن وصف أنصاره علناً أجندة 2025 التي من شأنها أن تمنحه السلطة لتنفيذ أقصى وعوده وتهديداته وإذا عاد إلى منصبه، فقد تعهد بأن يكون رئيساً من نوع مختلف غير مقيد بالضوابط المفروضة على السلطة في صلب النظام السياسي الأمريكي.



وكان بايدن بحاجة لإقناع الرأي العام الأمريكي خلال مناظرته، أول أمس الخميس، بأنه على مستوى المطالب الهائلة للمنصب الذي يسعى لشغله لفترة ولاية أخرى، الا أنه لا يمكن تجاهل توقعات الناخبين الأمريكيين بأن بايدن لم يعد الرجل الذي كان عليه قبل 4 سنوات.



ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن بايدن كافح لشرح ما سيحققه في فترة ولاية ثانية خلال مناظرته وكافح للرد على استفزازات ترامب، ما يجعل أعظم خدمة يمكن أن يقدمها بايدن للأمريكيين الآن هي الإعلان عن انسحابه من الترشح في الانتخابات.



وبحسب (نيويورك تايمز)، فإنه خلال الوضع الحالي، هناك قادة ديمقراطيين مجهزين بشكل أفضل لتقديم بدائل واضحة ومقنعة لترامب، ولا يوجد سبب يدعو الحزب الديمقراطي للمخاطرة باستقرار وأمن البلاد من خلال إجبار الناخبين على الاختيار بين أوجه القصور التي يعاني منها ترامب وأوجه القصور التي يعاني منها بايدن.



وأشارت الصحيفة إلى أنه رهان كبير للغاية نظرًا أن الأمريكيين لن يتجاهلوا عمر الرئيس الأمريكي جو بايدن وحالته الصحية التي يرونها بأعينهم؛ لكن بالنظر إلى المخاطر التي تواجه البلاد والقدرات غير المتكافئة تحتاج الولايات المتحدة إلى خصم أقوى للمرشح الجمهوري المفترض.



كما أن الدعوة لمرشح ديمقراطي جديد في هذا الوقت المتأخر من الحملة الانتخابية للسباق الرئاسي الأمريكي هو قرار لن يتم اتخاذه باستخفاف، لكنه يعكس حجم وخطورة تحدي ترامب لقيم والمؤسسات الأمريكية، وفي الوقت نفسه فإن إنهاء بايدن ترشحه سيكون مخالفًا لكل غرائزه الشخصية والسياسية.



وأضافت الصحيفة أن تفاني بايدن في خدمة هذا البلد لا يترك له ولحزبه سوى خيار واحد، كما أن أوضح طريق أمام الديمقراطيين لهزيمة ترامب هو التعامل بصدق مع الجمهور الأمريكي، مضيفة أن "الاعتراف بأن بايدن لا يستطيع مواصلة سباقه وإنشاء عملية لاختيار شخص أكثر قدرة على الوقوف في مكانه من أجل هزيمة ترامب، هي أفضل فرصة لحماية روح الأمة بالاضافة إلى أنها أفضل خدمة يمكن أن يقدمها بايدن لبلد خدمه بنبل لفترة طويلة".