الكرملين يحجم عن التعليق على مناظرة بايدن وترامب

الرياص - اسماء السيد - موسكو: رغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخذ حيزا واسعا من المناظرة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب، إلا إن الرئاسة الروسية أحجمت عن التعليق على المناظرة.

فقد قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن موسكو ليس لديها تعليق على المناظرة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة جو بايدن ودونالد ترامب لأنها شأن أميركي داخلي، وفقا لرويترز.

وتلعثم بايدن عدة مرات خلال المناظرة مع منافسه الجمهوري، مما جدد النقاش حول عمره.

وتكررت الإشارة إلى بوتين كثيرا، إذ وردت الإشارة إليه أكثر من 12 مرة خلال ساعة ونصف الساعة بينما كانا يتنافسان لإظهار من هو الأكثر صرامة على صعيد السياسة الخارجية.

وقال ترامب "لو كان لدينا رئيس حقيقي.. رئيس.. يحترمه بوتين.. لما غزا أوكرانيا أبدا".

ورد بايدن قائلا "استمر.. دع بوتين يدخل ويسيطر على أوكرانيا، ثم ينتقل إلى بولندا وأماكن أخرى. انظر ماذا سيحدث بعد ذلك. ليس لديه أي فكرة عما يتحدث عنه من الأساس".

وكان الرئيس الروسي عبر، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن عدم اهتمامه بنتيجة الانتخابات الأميركية وقال إنه لا يرى أن نتيجتها ستحدث فرقا بالنسبة لموسكو.

ورد بوتين، على سؤال لرويترز عما إذا كان يعتقد أن نتيجة الانتخابات الأميركية ستحدث فرقا بالنسبة لموسكو، قائلا "في الأساس نحن لا نهتم".

وأضاف "بالنسبة لنا، لا نعتقد أن النتيجة النهائية تحمل أهمية كبيرة. سنعمل مع أي رئيس ينتخبه الشعب الأميركي".