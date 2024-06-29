بريطانيا: اعتقالات في صفوف منظمة "فقط أوقفوا النفط"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: نفذت الشرطة البريطانية حملة اعتقالات شملت أنصار منظمة "فقط أوقفوا النفط" بسبب "خطة لتعطيل المطارات هذا الصيف".

وتمت الاعتقالات في لندن وغلوسيسترشاير وأوكسفوردشاير وديفون وإسيكس ومانشستر ومقاطعات ساري وساسكس ونورفولك وويست يوركشاير.

يذكر أن منظمة "فقط أوقفوا النفط" البريطانية عبارة عن ائتلاف يضم عدة مجموعات تدافع عن البيئة، هدفها ضمان التزام الحكومة البريطانية بوضع حد لكافة التراخيص والموافقات الجديدة للتنقيب عن الوقود الأحفوري وتطويره وإنتاجه.

وقالت الشرطة البريطانية إن "من بين المحتجزين عدد من الأعضاء البارزين في منظمة (فقط أوقفوا النفط Just Stop Oil) الذين نعتقد أنهم المنظمون الرئيسيون".

وكان تم القبض على أربعة أشخاص يوم الثلاثاء بعد التعرف عليهم في مطار غاتويك وتم إطلاق سراحهم منذ ذلك الحين بكفالة.

ويوم الخميس، ألقي القبض على ستة أشخاص آخرين في مركز مجتمعي بشرق لندن "في إطار حدث تم الإعلان عنه علنًا للترويج لتعطيل المطار".

وعمل ضباط سكوتلانديارد مع ثمانية من قوات الشرطة الأخرى يوم الجمعة للقبض على 17 مشتبهًا بهم آخرين في منازلهم في جميع أنحاء البلاد.

وتم القبض على جميع الأفراد بموجب مادة من قانون النظام العام.

وقال كبير المراقبين إيان هاولز، الذي قاد العملية: "نحن نعلم أن منظمة (فقط أوقفوا النفط Just Stop Oil) تخطط لتعطيل المطارات في جميع أنحاء البلاد هذا الصيف، ولهذا السبب اتخذنا إجراءات سريعة وقوية الآن".

تهديد الامن

وأضاف: "موقفنا واضح للغاية وهو أن أي شخص يهدد سلامة وأمن المطارات في لندن يمكنه أن يتوقع ردا قويا من الضباط أو أفراد الأمن.

وقال: "المطارات هي بيئات تشغيل معقدة ولهذا السبب نعمل بشكل وثيق معها ومع الوكالات والشركاء الآخرين في هذه العملية."

وأشار إلى أن أولئك الذين تم إطلاق سراحهم بكفالة يخضعون لشروط.

وتشمل هذه الشروط عدم السفر لمسافة كيلومتر واحد من أي مطار في المملكة المتحدة إلا إذا مررت بالسيارة أو وسائل النقل العام.