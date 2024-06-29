القسام: مروحيات للعدو هبطت لإجلاء القتلى والجرحى في حي الشجاعية بعد قصفها بالهاون

اعلنت كتائب القسام بانه قصفنا قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية بقذائف هاون عيار 120ملم وحققنا إصابات مباشرة في صفوفها.

واعلنت القسام بان مروحيات للعدو هبطت لإجلاء القتلى والجرحى في حي الشجاعية.

كما اعلنت "سرايا القدس" في بيان، بانه استهدفنا آلية عسكرية صهيونية من نوع "نمير" بقذيفة (التاندوم) في أرض قنديل بحي الشجاعية، وقد أكد مجاهدونا وقوع طاقمها بين قتيل وجريح واشتعال النيران فيها ما استدعى هبوط طائرة مروحية صهيونية لإجلاء القتلى والجرحى من المكان.

وفي السياق، اعلنت "سرايا القدس" بانه "فجرنا عبوتين أرضيتين في آليات للعدو الصهيوني قرب موقع عيسى بتل الهوى جنوب غربي مدينة غزة".