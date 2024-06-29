افادت معلومات عن غارة من مسيرة استهدفت سيارة في محيط بلدة خربة سلم الا انها لم تصب الهدف، والمعلومات الاولية تفيد بوقوع اصابة طفيفة لاحد المارة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارة من مسيرة استهدفت سيارة في محيط بلدة خربة سلم ونجاة سائقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.