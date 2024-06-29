أسامة سعد بعد اجتماع في مكتبه لمناقشة الوضع الأمني في عين الحلوة: أمن المخيم جزء لا يتجزأ من أمن صيدا

عُقد اليوم اجتماع في مكتب الامين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد لمناقشة الأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة، حضره القادة الفلسطينيون: الشيخ جمال الخطاب، أبو شريف عقل، ابراهيم السعدي وعيسى حجير، بحضور أبو جمال "ناصيف عيسى" و محمد مطيع غبورة عن التنظيم.

وأكد المجتمعون على أهمية وضرورة الحفاظ على أمن المخيم، كما أبدى القادة الفلسطينون كل التعاون من أجل ايجاد الحلول المناسبة للسيطرة على الوضع الأمني، وكل ما يؤمن مصلحة المخيم وأهله وعين الحلوة والشعب الفلسطيني.

بدوره أكد سعد على "أهمية التعاون وتضافر الجهود لحفظ أمن المخيم وسلامته، لأنه جزء لا يتجزأ من أمن مدينة صيدا".