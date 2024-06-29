عُقد اليوم اجتماع في مكتب الامين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد لمناقشة الأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة، حضره القادة الفلسطينيون: الشيخ جمال الخطاب، أبو شريف عقل، ابراهيم السعدي وعيسى حجير، بحضور أبو جمال "ناصيف عيسى" و محمد مطيع غبورة عن التنظيم.
وأكد المجتمعون على أهمية وضرورة الحفاظ على أمن المخيم، كما أبدى القادة الفلسطينون كل التعاون من أجل ايجاد الحلول المناسبة للسيطرة على الوضع الأمني، وكل ما يؤمن مصلحة المخيم وأهله وعين الحلوة والشعب الفلسطيني.
بدوره أكد سعد على "أهمية التعاون وتضافر الجهود لحفظ أمن المخيم وسلامته، لأنه جزء لا يتجزأ من أمن مدينة صيدا".
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة سعد بعد اجتماع في مكتبه لمناقشة الوضع الأمني في عين الحلوة: أمن المخيم جزء لا يتجزأ من أمن صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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