التحقيقات تكشف سبب حريق استاد الإسكندرية.. والمحافظ: جاهزون لمباراة اليوم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة تفقدية لغرفة التحكم الكهربائي باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، بعد نشوب حريق وتصاعد الدخان منها أمس خلال مباراة سموحة وبيراميدز.

واطمئن المحافظ على جميع التجهيزات، لاستقبال مباراة اليوم المقامة بين فريقي الاتحاد والداخلية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وصرح الشريف، بأنه وقع أمس الجمعة ماس كهربائي في البرج الثاني باستاد الإسكندرية، وجرى التدخل الفوري للسيطرة على الوضع، وعليه جرى إيقاف المباراة بين فريقي سموحة وبيراميدز.

وطمأن المحافظ المواطنين، أنه لم يسفر عن الحريق حدوث أي خسائر في الأرواح أو أي إصابات للمواطنين، لافتًا إلى حدوث بعض التلفيات البسيطة وجار إصلاحها بمعرفة المختصين.

وأكد المحافظ، أنه جرى تشكيل لجنة مختصة من جميع الجهات المعنية للتحقيق وفحص الأسباب التي أدت إلى الماس الكهربائي، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية تشير إلى أن الماس ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

جاء ذلك بحضور كل من: اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام لطفي مدير عام استاد الإسكندرية، وزينب السيد رئيس حي وسط، والعميد مدحت تمام مدير الإدارة العامة للمشروعات والورش.

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