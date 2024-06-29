غرق طفل في شاطئ غرب الإسكندرية.. والجثمان مفقود

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تكثف قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغطاسين متطوعين في الإسكندرية، اليوم السبت، جهودها في البحث عن جثمان طفل غرق أثناء الاستحمام بشاطئ الزراعيين بحي العجمي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بغرق طفل أثناء نزول البحر بشاطئ الزراعيين في منطقة الكيلو 21 غربي المحافظة.

وانتقل ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق طفل يدعى "محمد جابر محمد" 11 سنة، أثناء نزول البحر بالشاطئ المشار إليه.

وقال إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه سيجرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب المفقود.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وتشهد شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 52 شاطئًا تمتد من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، اليوم السبت، ارتفاعًا وعدم استقرار في أمواج البحر.

وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان لها، المصطافين، الالتزام بتعليمات المنقذين وعمال الأبراج.