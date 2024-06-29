شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد: مؤتمر الاستثمار الأوروبى يعكس الثقة الدولية فى اقتصاد مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يشكل خطوة هامة لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية، والتي أخذت منحنى جديد في السنوات الأخيرة نحو تعاون استراتيجي بين الجانبين، بما يخدم كافة أشكال التعاون الاقتصادي.

وأضاف "صقر"، في تصريحات له، أن تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في التجارة والزراعة والطاقة والأمن الغذائي والقطاعات الحيوية المختلفة باستثمارات تصل ل 5 مليارات يورو، وهو وفق ما أشار إليه الرئيس السيسي يعكس أن مصر أثبتت للعالم أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في ظل الأزمات المتلاحقة.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يحمل رسائل هامة، على رأسها دعم وثقة من الاتحاد الأوروبي للإصلاح الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى لعب القطاع الخاص دورًا هامًا في هذا الشأن، حيث اتخذت مصر خطوات عدة لتمكين القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الأخضر.

ولفت المستشار رضا صقر، إلى أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.