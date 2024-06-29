غالانت: نقترب من اتخاذ قرارات لنعرف هل يمكن التوصل إلى تسوية تعيد سكان الشمال لمنازلهم أو نفعل ذلك بالقوة

اشار وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت الى اننا نقترب من اتخاذ قرارات لنعرف هل يمكن التوصل إلى تسوية تعيد سكان الشمال لمنازلهم أو نفعل ذلك بالقوة.

واكد غالانت في تصريح له، بان الجيش الإسرائيلي مستعد هجوميا ودفاعيا وأنا على قناعة بقدرته على التعامل مع كل مهمة نكلفه بها.