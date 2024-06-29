اشار وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت الى اننا نقترب من اتخاذ قرارات لنعرف هل يمكن التوصل إلى تسوية تعيد سكان الشمال لمنازلهم أو نفعل ذلك بالقوة.
واكد غالانت في تصريح له، بان الجيش الإسرائيلي مستعد هجوميا ودفاعيا وأنا على قناعة بقدرته على التعامل مع كل مهمة نكلفه بها.
كانت هذه تفاصيل خبر غالانت: نقترب من اتخاذ قرارات لنعرف هل يمكن التوصل إلى تسوية تعيد سكان الشمال لمنازلهم أو نفعل ذلك بالقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.