حماس: هنية تلقى اتصالا من وزير المخابرات المصري تناول مسار المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة

اعلنت حركة حماس في بيان، بان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية تلقى اتصالاً هاتفيا من وزير المخابرات المصرية عباس كامل، ولفتت الى ان الاتصال تناول مسار المفاوضات الجارية الهادفة إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.

واوضح البيان بان وزير المخابرات المصرية قدّم التعازي لرئيس الحركة بمقتل شقيقته الكبرى وعائلتها.