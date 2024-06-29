اعلنت حركة حماس في بيان، بان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية تلقى اتصالاً هاتفيا من وزير المخابرات المصرية عباس كامل، ولفتت الى ان الاتصال تناول مسار المفاوضات الجارية الهادفة إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.
واوضح البيان بان وزير المخابرات المصرية قدّم التعازي لرئيس الحركة بمقتل شقيقته الكبرى وعائلتها.
كانت هذه تفاصيل خبر حماس: هنية تلقى اتصالا من وزير المخابرات المصري تناول مسار المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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