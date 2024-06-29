اسامة حمدان: لم يتم إحراز أي تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع اسرائيل

اعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إنه لم يتم إحراز أي تقدم في محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل بشأن حرب غزة. واوضح في مؤتمر صحفي في بيروت، "نؤكد مجددا أننا في حركة حماس جاهزون للتعامل بإيجابية مع أي صيغة تضمن بشكل أساسي ومباشر وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا من قطاع غزة، وصفقة تبادل حقيقية".

ولفت حمدان الى ان آخر مقترح بشأن صفقة التبادل سلم لنا في 24 حزيران الجاري ولا جديد بعد ذلك. واكد بان الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية المباشرة قانونيا وسياسيا وإنسانيا عن الأوضاع المأساوية لشعبنا، كما اكد أن الميناء العائم الذي أنشأته الإدارة الأميركية في سواحل غزة لم يكن سوى استعراض.

وشدد على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية مسؤولياتها.

عاجل| القيادي أسامة حمدان: آخر مقترح بشأن صفقة التبادل سلم لنا في 24 يونيو الجاري ولا جديد بعد ذلك.