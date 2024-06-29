قائد عسكري إسرائيلي: تفكيك حماس برفح يتطلب عامين على الأقل واطلاق الصواريخ على اسرائيل لن يتوقف

أقر قائد اللواء 12 بالجيش الإسرائيلي العقيد عفري إلباز بصعوبة المواجهة مع حركة “حماس” في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدا أن تفكيك الحركة بهذه المدينة يتطلب عامين على الأقل.

واوضح العقيد الباز في تصريحات أدلى بها للقناة الـ12 العبرية الخاصة، “هناك حاجة إلى الصبر والوقت لتفكيك واقتلاع البنية التحتية الضخمة لحماس في رفح”. وأوضح أن حماس “تخوض في رفح حرب عصابات، تقوم بها مجموعات مستقلة دون تنسيق بينها، ما يجعل التعامل معها أصعب بكثير، ويتطلب منا سلوكا مختلفا وطريقة تفكير مختلفة”. وأضاف: “أُقدر أن تفكيك البنية التحتية لحماس في رفح سيستمر لمدة عامين آخرين على الأقل”.

ووصف قائد اللواء الـ”12″، وهو لواء مشاة احتياط، من يعتقد بأن إطلاق الصواريخ من غزة تجاه إسرائيل سيتوقف في العام المقبل بأنه “كمن يذر الرمال في العيون”. وتابع: “لا يمكنك قتل وحش نما لأكثر من عقد من الزمان في أقل من 8 أشهر. إنه أمر يتطلب وقتا ويتطلب ضغطا عسكريا كبيرا”.

وزعم إلباز أنه “لا يوجد تعثر للجيش الإسرائيلي في رفح، لكن الحديث فقط عن قتال بطئ”. ولفت إلى أن “لواء رفح (التابع لحماس) معروف بخبرته في مجال المتفجرات، وقد قام بدراستنا جيدا”.