اشرف بيضون سلّم هبة معدات طبية لصالح مستشفيي بنت جبيل وتبنين برعاية وزير الصحة

سلّم النائب الدكتور أشرف بيضون هبة مؤلفة من معدّات ومستلزمات طبيّة لصالح مستشفيي بنت جبيل وتبنين الحكوميين، مقدّمة من المنظمة العالمية للإغاثة الطبية (World Medical Relief Organization)، برعاية ووزير الصحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض وبالتعاون مع نادي بنت جبيل الثقافي "ميتشغن" وجمعية "كُن مبدعًا" للتنمية المستدامة والجمعية اللبنانية للرعاية الصحية والاجتماعية. حضر حفل التسليم في مستشفى تبنين الحكومي، النائب الدكتور أيوب حميّد، مسؤول مكتب الصحة المركزي في حركة "أمل" الدكتور زكريا توبة، رئيس مستشفى تبنين الحكومي الدكتور محمد حمادي وفاعليات.

وألقى حمادي كلمة أشاد فيها بجهود وزير الصحة، قائلاً: "نحن بفضلكم على أتم الاستعداد والجهوزية للاستمرار بتقديم الخدمات الطبية". وأشار الى "الخدمات الصحية والطبية التي قدّمها المستشفى منذ بدء الإعتداءات على أبناء الجنوب ، لأكثر من 250 جريحاً وأكثر من 200 نازح من القرى المحاذية للشريط الحدودي ولأبناء المنطقة المجاورة للمستشفى"،

كما ألقى توبة كلمة قال فيها: "المقاومة تقوم بواجبها كاملاً في التصدي لهذا العدو الغاشم للقيام بنصرة فلسطين وأهلها، ونحن لنا دور هام في الوقوف الى جانب المجتمع المقاوم في الجنوب، ونأمل أن تنسحب مبادرة الدكتور أشرف بيضون الى كل الجنوب".

ثم تحدث بيضون، واكد إن "بلدة تبنين تشكل رسالة راسخة في المحبة والعيش الواحد، وهذه المبادرة اليوم التي يرعى تسليمها الوزير الأبيض، ما كانت لتبصر النور وتبلغ خواتيمها الموفقة لولا متابعة حثيثة ومواكبة دائمة من الرئيس نبيه بري الذي يسكن الجنوب قلبه". ولفت الى أن "التقديمات والمستلزمات اليوم فاقت قيمتها المليون دولار أميركي"، شاكراً الأبيض على جهوده ومساعيه لتسهيل وصولها.

أضاف: "هذه المبادرة الصحية هي استكمال للمبادرة التربوية التي سبق الإعلان عنها لخدمة أهلنا، وبهذه المبادرة نكون قد انتقلنا الى إطار التعاون الإغترابي ضمن خطة عامة، خاصة في هذه المحطة المفصلية التي تتطلب التعاون على أكثر من صعيد، لأن هذه المبادرة تعزز أكثر فأكثر شبكة الأمان الصحي في المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة، وهي لمرفق صحي رسمي يفتح أبوابه لخدمة جميع اللبنانيين من دون أي تمييز".

واردف "فيما طلابنا يسطرون أبهى صور المقاومة التربوية في امتحاناتهم الرسمية متحدين كل الصعوبات والضغوطات، نعلن المقاومة الصحية في مواجهة التحديات والتي تحفظ كرامة أهلنا وصحتهم، فعلى جانب المقاومة الرادعة للعدو الصهيوني، نحن بحاجة ماسة الى تحصين المنطقة الحدودية بخط دفاع صحي فعال يراعي الوضع المادي للصامدين في تحمل الكلفة الاستشفائية ويعزز حضورهم، واجبنا مد الأيادي للجميع وتشابكها لنرسم معاً الأمل لشعب يعيش التحدي بأدق التفاصيل، وحفاظاً على تضحيات شهدائنا وانتصاراتنا وصمودنا لا بد من تعزيز مجتمع المقاومة بما يؤسس لنهضة مجتمعية شاملة على كل الصعد لا سيما التربوية والصحية منها".

بدوره قال الأبيض: "وسط التهويل الإعلامي والإعتداءات المتواصلة وارتقاء الشهداء ووقوع جرحى، وفي ظل أصوات النشاذ، هناك رسالة مهمة جداً، ترسلها الحكومة والشعب اللبناني الى الأهالي في الجنوب بالوقوف الى جانبهم، فالشعب اللبناني واحد وموحد في هذه الظروف". أضاف: "كان لزاماً علينا التنفيذ على الأرض، كما كنا في كل أزمة، وهذا القطاع يعمل بشكل متواصل وقدّم التضحيات ولا يزال رغم كل التحديات صامداً ويؤدي واجباته على أكمل وجه، وهذا الطاقم يستحق كل الدعم".

وتابع: "يتم العمل على مرسوم جديد عبارة عن مساهمة لدعم المستشفيات وخاصة مستشفيات المواجهة مثل بنت جبيل وميس الجبل وتبنين ومرجعيون وغيرها، والعمل على مشاريع خاصة مثل موضوع الأوكسجين الذي يكلّف حوالي نصف مليون دولار، كما هناك جهد من النائب الدكتور حميّد يتعلق بمستشفى بيت ليف بالإضافة الى أمور أخرى".

واشار الابيض الى "اننا مدركون للوضع، والنجاح قائم على الإرادة والعزيمة التي ظهرت في الجنوب اللبناني، وأقل ما يمكن القيام به هو الوقوف الى جانب أهلنا، وواجبنا أن نكون صفاً واحداً في هذه المحنة".

وكان الأبيض قد زار المستشفى اللبناني الايطالي ومستشفى حيرام في صور.