بايدن يعترف بفشله في المناظرة

عمل الرئيس الأمريكي جو بايدن بقوة، لتهدئة مخاوف الديمقراطيين بشأن أدائه غير المستقر في مناظرته مع الرئيس السابق دونالد ترمب، حيث أغلق الأعضاء المنتخبون في حزبه صفوفهم حوله في محاولة لإغلاق الحديث عن استبداله على رأس القائمة.

وبدا بايدن وكأنه يعترف بالانتقاد خلال تجمع حاشد في رالي بولاية نورث كارولينا، حيث قال: «لا أجيد المناظرة كما كنت أفعل في السابق». لكنه أضاف: «أعرف كيف أنجز الأمور».

واتحد الديمقراطيون المنتخبون خلف بايدن.

تولي المهام

ولقد أثارت تصريحات بايدن المتقطعة وتعليقاته المتعرجة، خاصة في وقت مبكر من المناظرة، مخاوف حتى من أعضاء حزبه من أنه في سن 81 عامًا لن يكون قادرًا على تولي مهمة قيادة البلاد لمدة أربع سنوات أخرى.

وخلقت لحظة أزمة لحملة بايدن ورئاسته، ولم يتمكن المانحون والمؤيدون من احتواء قلقهم بشأن أدائه ضد ترمب.

وخلال حديثه لمدة 18 دقيقة، بدا بايدن أكثر حيوية مما كان عليه في الليلة السابقة حيث انتقد ترمب بسبب «أكاذيبه» وشن حملة تهدف إلى «الانتقام والقصاص».

وقال بايدن «الاختيار في هذه الانتخابات بسيط. دونالد ترمب سيدمر ديمقراطيتنا. وأنا سأدافع عنها».

وأضاف في إشارة إلى ترشحه: «عندما تتعرض للضربة القاضية، فإنك تنهض من جديد».

تعزيز المخاوف

وقالت السيدة الأولى جيل بايدن، في حفل لجمع التبرعات أقيم في مدينة نيويورك، إن زوجها أخبرها بعد المناظرة: «لا أعرف ماذا حدث. لم أشعر بأنني في حالة جيدة». لكنها أيدت الرئيس في التأكيد على أنه يقول الحقيقة ويتعافى من الشدائد.

وحتى قبل المناظرة، كان عمر بايدن يشكل عبئًا على الناخبين، ويبدو أن المواجهة التي جرت عززت المخاوف العميقة الجذور لدى الجمهور أمام أكبر جمهور ربما يحشده في الأشهر الأربعة حتى يوم الانتخابات.

وعلى المستوى الخاص، عملت حملته على تهدئة المخاوف وإبقاء المانحين والوكلاء على متنها. واعترف المشرعون الديمقراطيون بأداء بايدن الضعيف، لكنهم حاولوا وقف الحديث عن استبداله كحامل لوائهم، وتحويل التركيز بدلًا من ذلك إلى هجمات ترمب وأكاذيبه.

تهديد وجودي

وقال حاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر «لا يمكننا إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. إنه تهديد وجودي لأمتنا».

ولقد دعم الرئيس السابق باراك أوباما نائبه السابق، حيث كتب على موقع X أن «ليالي المناظرات السيئة تحدث». وفي إشارة إلى أدائه الضعيف في المناظرة الأولى لحملته لإعادة انتخابه في عام 2012، تابع أوباما: «صدقني، أنا أعلم. لكن هذه الانتخابات لا تزال اختيارًا بين شخص ناضل من أجل الناس العاديين طوال حياته وشخص لا يهتم إلا بنفسه».

وأضاف: «إن ما حدث الليلة الماضية لم يغير ذلك، وهذا هو السبب وراء كل هذا الاهتمام في نوفمبر».

وأجاب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز بـ «لا» قاطعة عندما سُئل يوم الجمعة عما إذا كان ينبغي على بايدن التنحي.

ليلة سيئة

وقال مايكل تايلر، مدير اتصالات حملة بايدن، إنه لم تكن هناك محادثات داخلية «على الإطلاق» حول تنحي بايدن، رغم أنه أقر أيضًا بأن الرئيس واجه «ليلة سيئة» على المسرح.

وقال النائب إيمانويل كليفر، الديمقراطي عن ولاية ميسوري، إنه بالكاد يستطيع النوم بسبب عدد المكالمات الهاتفية التي تلقاها بعد أداء بايدن «الرهيب» في المناظرة.

واضاف «كان الناس قلقين للغاية. وقلت للجميع إن القلق أمر صحي، والمبالغة في رد الفعل أمر خطير».

وقال النائب جيمس كليبيرن، وهو ديمقراطي من ولاية كارولينا الجنوبية ساعد دعمه في تلك الولاية بايدن على تأمين ترشيح الحزب الديمقراطي قبل أربع سنوات، إنه من المرجح أن يتحدث إلى بايدن في وقت لاحق من يوم الجمعة وستكون رسالته بسيطة: «واصل المسار».

لقد راهن بايدن وفريقه منذ فترة طويلة على أن الناخبين سيتجاوزون مخاوفهم بشأن عمره وعدم شعبيته عندما يواجهون في صندوق الاقتراع الاختيار بين الرئيس وترمب.

وجدت استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة CNN و538/Ipsos بعد فترة وجيزة من المناظرة أن:

معظم مراقبي المناظرة يعتقدون أن ترمب تفوق على بايدن.

لكن معدلات تأييد الرجلين ظلت دون تغيير إلى حد كبير، تمامًا كما حدث في أعقاب إدانة ترمب.

استغل الديمقراطيون مراوغة ترمب بشأن ما إذا كان سيقبل إرادة الناخبين هذه المرة، ورفضه إدانة مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، بايدن تعثر في التعامل مع مع أهم القضايا بالنسبة للديمقراطيين في انتخابات هذا العام.