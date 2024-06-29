البرلمان العربي يؤكد الدور المهم للنساء البرلمانيات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف



ياسر رشاد - القاهرة - *البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام للنساء البرلمانيات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف*

شارك البرلمان العربي ممثلا بوفد في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة يومي 26 , 27 يونيو الجاري حول موضوع " دور النساء البرلمانيات في تطوير وتنفيذ ومراقبة تشريعات وسياسات واستراتيجيات مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف"، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته ومقره "الدوحة"، بالتعاون مع مجلس الشورى القطري.

وأكد البرلمان العربي، على الدور الحيوي والهام الذي تلعبه النساء البرلمانيات في تطوير وتنفيذ ومراقبة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، وحماية المجتمعات من هذه الآفة وضمان أمنها واستقرارها .

وأشار البرلمان العربي، إلى كون هذا المؤتمر يتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة الدبلوماسية، وشدد على دور الدبلوماسية البرلمانية التي تقودها النساء البرلمانيات، في مواجهة التحديات الراهنة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

ويهدف المؤتمر، إلى تعزيز دور النساء البرلمانيات في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، ويتناول المؤتمر التحديات التي تواجهها النساء في هذا المجال، وأفضل الممارسات لتطوير وتنفيذ السياسات الفعالة، ودور البرلمانات في تعزيز ثقافة التسامح والاحترام.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر ست جلسات عمل تشتمل على موضوعات محل اهتمام البرلمان العربي، مثل دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والمشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتحديات والثغرات والتدابير اللازمة.

وانبثق عن المؤتمر الذي نظم بالتعاون بين مجلس الشورى القطري ومكتب مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للأمم المتحدة بالدوحة، توصيات ومخرجات مهمة بخصوص الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها النساء البرلمانيات في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.