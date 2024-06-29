شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مشيدا بمؤتمر الاستثمار: مصر نجحت في تهيئة بنية تحتية جاذبة للاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في تطوير البنية التحتية من خلال الاهتمام بكافة المرافق لتهيئة بيئة اقتصادية صالحة للاستثمار حتى تكون مناسبة للعمل على جذب المستثمرين في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار بين "مصر والاتحاد الأوروبي " الذي افتتحه الرئيس السيسي اليوم خير دليل علي قوة ومكانة مصر بين دول العالم.

وأضاف الجبلاوي، أن مصر لديها فرصة قوية لجذب الاستثمارات المختلفة من مختلف البلدان، فالإمكانيات التي وفرتها الدولة طوال العشر سنوات الماضية سهلت الطريق أمام المستثمر من خلال بيئة استثمارية صالحة للاستثمارات وجاذبة للمستثمرين.

وأشاد الجبلاوي بكلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر، موضحا أن كلمته كاشفة وواضحة بما عانته الدولة طيلة السنوات الماضية، ذاكرا منها التحديات الضخمة والأزمات التي واجهت الدولة ولم تكن مسئولة عنها بل هي خارجة عن إرادة الدولة، في حين أن مصر كانت في بداية الدول ذات الاقتصاديات الناشئة مثل أزمة "كوفيد 19" والحرب الروسية- الأوكرانية وحرب غزة التي كانت لها تأثيرات كبرى علي جميع دول العالم حتى أن الاقتصاد العالمي تأثر كثيرا بهذه الأزمات وليس مصر فقط.