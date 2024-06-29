شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: ثورة 30 يونيو وضعت الصعيد على خريطة التنمية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة غادة الضبع، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو تمثل نقطة تحول جذري في تاريخ مصر الحديث نظراً لما ساهمت فيه من وضع الدولة المصرية على الطريق الصحيح للتنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت أن ثورة 30 يونيو تمثل ثورة شعب على وضع لا يليق بالمصريين، بعدما قال الشعب كلمته وفوض قيادته فى اتخاذ قراراته على المسار الصحيح للعبور الأعظم من ظلام الأكاذيب إلي نور الحقيقة.

وأشارت النائبة غادة الضبع إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت تخطي كل الصعاب التى واجهتها خلال السنوات الأخيرة، حيث أثبت للجميع أن مصر باقية على مر العصور أصيلة وصامدة، على الرغم من الظروف التى واجهها العالم مؤخراً من حروب وأوبئة وعدم استقرار أمني في بعض الدول الأخرى.

وأوضحت أن ثورة 30 يونيو تمثل 11 عاماً من الإنجازات في مختلف المجالات لعل أبرزها أكبر شبكات الطرق والكباري بجميع محافظات مصر ونهضة فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والصحية أيضا، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة الأكبر فى القرن الحالي "حياة كريمة" لتنميه الريف المصرى وخصوصا صعيد مصر الذى أعطاه الرئيس السيسي عناية واهتمام خاص للغاية.

واختتمت "الضبع" أن صعيد مصر أصبح في الفترة الأخيرة علي أولويات خريطة التنمية والنهضة الشاملة بعد أن ظل مهمشاً لفترات طويلة من عمر الوطن.