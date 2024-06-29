شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر وكانت بداية مسيرة بناء وتنمية وإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، وكيل أول لجنة القيم بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو، جاءت بقيادة وطنية مخلصة، أعلت مصالح الوطن فوق أي اعتبارات ضيقة، وأنقذت مصر وشعبها من حكم جماعة الإخوان الإرهابية الذي كان سيتسبب في مشاكل كبيرة للبلاد.

وقال عضو مجلس النواب، إن 30 يونيو عبرت عن إرادة الشعب المصري، في ظل أمواج عاتية، وعبرت به إلى بر الأمان، مضيفًا: "علينا النظر لما كانت عليه مصر قبل 30 يونيو، من استبداد ومشكلات وخلافات وما بعد الثورة من إنجازات ونهضة تنموية شاملة في كافة المستويات".



وتابع قائلًا: "30 يونيو صاحبة الفضل في إنقاذ البلاد من المخططات الإرهابية والفتنة التي استهدفت بها الجماعات الإرهابية تقسيم البلاد وإدخال مصر في حروب أهلية، وانفلات في كافة المستويات".



كما شدد على أن 30 يونيو أثبتت للعالم قوة وترابط النسيج الوطني المصري، حيث خرج المصريون مسلمون ومسيحيون، كتف في كتف رافضين حكم الإرهاب، مؤكدين أنه لا يمكن لأحد قهر الشعب المصري إطلاقًا.



وأوضح سمير، أن ثورة 30 يونيو حدث عظيم ومفصلي، لأنها مرتبطة بالتغيير الكبير الذي حدث في مصر، وكان لها ارتدادات وانعكاسات على الإقليم، كما أعاد الحكم للمصريين بعدما جرى العام الذي حكمت فيه جماعة الإخوان الإرهابية.