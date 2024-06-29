انخفاض ملموس بدرجات الحرارة غدا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس صيفي معتدل نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حيث تنخفض درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز حالياً فوق تركيا مع تساقط للرذاذ المتفرق في المناطق الشمالية، ومن المتوقع ان يتحول الى صيفي معتاد اعتباراً من يوم االثلاثاء.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين ٢٢ و ٣٠، طرابلس بين ٢٠ و ٢٩، وفي زحلة بين ١٦ و ٣٢. ولشهر تموز في بيروت بين ٢٤ و ٣٢ درجة وفي زحلة بين ١٨ و ٣٤ درجة.

وحذرت من التعرض لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية الداخلية ومن ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال في السيارات المقفلة، كما نحذر رواد البحر من ارتفاع الموج أحياناً.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية كما تنشط الرياح أحياناً ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر.

الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية ، كما تنشط الرياح أحياناً.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.