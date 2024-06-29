السيسي حذر من انزلاق المنطقة إلى صراع غير مسبوق وطالب بخطوات دولية سريعة

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من انزلاق المنطقة إلى "صراع غير مسبوق"، مطالبا بتدخل دولي لمنع ذلك، وتكاتف الجهود لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وشهد اللقاء "تأكيد عمق وقوة العلاقات المصرية الأوروبية، وسبل مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، خاصة على صعيد التطورات في قطاع غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة".

وشدد الرئيس المصري على "ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بصورة عاجلة ومكثفة تفاديا للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة".

وجدد "تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حاليا على نحو يتسم بالخطورة البالغة".

وطالب الرئيس المصري "المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع".

ووفق البيان المصري "اتفق الجانبان على أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية، سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة".