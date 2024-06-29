تبادل كهنة أسرى بين روسيا وأوكرانيا بفضل وساطة الفاتيكان

اعلنت روسيا وأوكرانيا أنهما قامتا بعملية تبادل أسرى شملت العديد من الكهنة، وذلك بعد تبادل عشرات الجنود في وقت سابق هذا الاسبوع.
وافاد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كاهنين أوكرانيين من طائفة الروم الكاثوليك، احتجزا في مدينة برديانسك التي تحتلها موسكو، سلما لكييف بفضل وساطة الفاتيكان.
وقال زيلينسكي إن "بوغدان غيليتا وايفان ليفيتسكي كانا يبشران بكلمة الله في رعية ميلاد السيدة العذراء التابعة لكنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية".
ولفت الى أن روسيا احتجزت الكاهنين في تشرين الثاني 2022.
من جهتها، اوردت روسيا أنها تسلمت مسؤولا في الاكليروس الأرثوذكسي الأوكراني هو الاسقف يونافان، إضافة الى كاهنين.
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