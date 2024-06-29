الصومال تنفي إجراء مفاوضات سرية مع الإرهابيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى مستشار الأمن القومي الصومالي، حسين شيخ علي، وجود مفاوضات سرية بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وحركة الشباب.

وأشار إلى أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وضع شروطا واضحة بشأن هذا الاحتمال تتمثل في قطع المقاتلين أي صلة مع الجماعات الإرهابية العالمية وقبول سلامة أراضي الصومال والاستعداد لمتابعة أجندتهم السياسية بشكل سلمي، بحسب موقع الصومال الجديد الإخباري.

وجاء هذا التصريح ردا على تقارير تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن التحضير لمفاوضات بين الحكومة الصومالية وحركة الشباب في العاصمة القطرية «الدوحة».

وتشن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية.