الصومال تنفي إجراء مفاوضات سرية مع الإرهابيين

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وأشار إلى أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وضع شروطا واضحة بشأن هذا الاحتمال تتمثل في قطع المقاتلين أي صلة مع الجماعات الإرهابية العالمية وقبول سلامة أراضي الصومال والاستعداد لمتابعة أجندتهم السياسية بشكل سلمي، بحسب موقع الصومال الجديد الإخباري.
وجاء هذا التصريح ردا على تقارير تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن التحضير لمفاوضات بين الحكومة الصومالية وحركة الشباب في العاصمة القطرية «الدوحة».
وتشن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية.
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