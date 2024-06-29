شكرا لقرائتكم خبر البرهان يطفئ هلع السودانيين بوجبة طعام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في محاولة لإطفاء هلع السودانيين، تفقد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس، القوات في الخطوط الأمامية بولاية سنار وسط السودان.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان، إن البرهان «تناول مع القوات وجبة الطعام، وسط معنويات عالية وإصرار قوي، على تحرير السودان كله من مرتزقة ميليشيات الدعم السريع الإرهابية (الجنجويد)».

وكانت معارك دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع اندلعت على تخوم ولاية سنار الشمالية، وهو ما أدى إلى حالة من الهلع بين سكان عاصمة الولاية، قبل أن تعلن حكومتها المحلية عودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد «دحر» قوة حاولت التسلل للمدينة عبر مدخلها الغربي.

ونشرت منصات محسوبة على الدعم السريع مقاطع فيديو ومعلومات عن دخول القوات إلى سنار، وهو ما أثار هلع مواطنيها وخروج بعضهم إلى مناطق مجاورة، قبل أن يعودوا بعد بيان حكومة الولاية بتدمير القوة التي حاولت التسلل إلى المدينة.

تأتي هذه التطورات بعد إعلان قوات الدعم السريع السيطرة على منطقة جبل موية الاستراتيجية، الواقعة على الطريق الرابط بين ولايات سنار والجزيرة والنيل الأبيض، غير أن مصادر عسكرية في الجيش السوداني قالت، إنهم يحاصرون قوات الدعم السريع التي انتشرت في بعض قرى جبل موية منذ مساء الاثنين الماضي، واحتمت بالمواطنين واستخدمتهم دروعا بشرية، ولم يعد أمامهم إلا «الاستسلام أو الفناء».

وكشفت المصادر أن قوات الدعم السريع تستهدف عزل ولايتي سنار والنيل الأبيض مع شرق السودان والموانئ بالبحر الأحمر، وتعقيد مهمة الجيش في تحرير ولاية الجزيرة، بتعطيل المحور الغربي الزاحف نحو مدينة ود مدني عاصمة الولاية.