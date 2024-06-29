المملكة تحذر إسرائيل من عواقب وخيمة

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وأكدت الوزارة رفض المملكة القاطع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتحذر من العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك، في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية.
مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تقوض فرص السلام، وتسهم في تأجيج الصراعات، وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمر على قطاع غزة، لليوم الـ267 على التوالي، إلى 37834 شهيدا، ونحو86858 جريحا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.
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