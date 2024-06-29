شكرا لقرائتكم خبر المملكة تحذر إسرائيل من عواقب وخيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة إقرار المجلس الوزاري الأمني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان السافرة في الضفة الغربية.

وأكدت الوزارة رفض المملكة القاطع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتحذر من العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك، في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية.

مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تقوض فرص السلام، وتسهم في تأجيج الصراعات، وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمر على قطاع غزة، لليوم الـ267 على التوالي، إلى 37834 شهيدا، ونحو86858 جريحا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.