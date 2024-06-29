اعتقالات حوثية تستبق مفاوضات الأسرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد بالعاصمة العمانية مسقط اليوم الأحد جولة جديدة من المفاوضات بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسط تصعيد حوثي وشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المدنيين في عدد من المحافظات بمناطق سيطرتها.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في اجتماع استثنائي حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين قسرا ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة «الكل مقابل الكل»، وفي مقدمتهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي.

ووقف مجلس القيادة الرئاسي أمام حملة الاختطافات الواسعة التي شنتها الميليشيات الحوثية مؤخرا بحق العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية.

وأكد أهمية ممارسة الضغوط القصوى لدفع الميليشيات على إطلاق سراح كافة هؤلاء المختطفين دون قيد أو شرط، وتسريع إجراءات نقل المقرات الرئيسة للوكالات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

واعتبر اختطاف ميليشيات الحوثي لطائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية المستقلة ماليا وإداريا، «عملية إرهابية مكتملة الأركان، تضاف إلى انتهاكاتها الجسيمة التي طالت الناقلات الوطنية والأجنبية الجوية والبحرية على مدى السنوات الماضية».

وأقر المجلس، في اجتماع استثنائي، تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الجهات المعنية لإدارة الأزمة، وتقييد استخدام الميليشيات للطائرات المختطفة حتى إشعار آخر، ليشمل ذلك أيضا الإفراج عن الطائرة المحتجزة للصيانة منذ شهرين، ورفع الحظر عن أرصدة الشركة المجمدة التي تزيد عن 100 مليون دولار.

يأتي ذلك، غداة إعلان جماعة الحوثي وضع يدها على شركة الخطوط الجوية اليمنية، بعد أيام من اختطافها 4 طائرات للشركة في مطار صنعاء الدولي.

وحمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه زيادة تعميق معاناة المواطنين والتأثير على سير رحلات الناقل الوطني، وتكبيده خسائر فادحة، بحسب بيان صادر عن الاجتماع، ومنع عودتها لاستكمال نقل الحجاج اليمنيين العالقين في الأراضي المقدسة.

من جهته قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية طارق صالح، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية لا تكترث لمصلحة الناس ولا تقيم وزنا للعهود والاتفاقات.

وأكد أن «تعامل الحوثي مع نقل الشرعية للحجاج بالطائرات إلى مناطق سيطرته، نموذج واضح لما يمكن أن يتعامل به مع السلام»، مضيفا أن اختطاف الطائرات المدنية كتفجير السفن المدنية، كلها تأكيد لحقيقة الحوثي الظاهرة منذ أول تمرد له على الجمهورية اليمنية في 2004م.

من جهة أخرى أعلن نادي المعلمين اليمنيين البدء في الإضراب الشامل لجميع المعلمين والموجهين الكادر التعليمي بصنعاء بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، للمطالبة بصرف المرتبات المنهوبة منذ سنوات، ودعا النادي في بيان، أعضاءه والمعلمين والتربويين والموجهين والإداريين في وزارة التربية والتعليم بمناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، إلى إضراب شامل عن التعليم والعملية التعليمية، بدءا من أمس، حتى صرف المرتبات المنقطعة منذ عدة سنوات.

وحدد النادي بدء الإضراب، بالتزامن مع تحديد ميليشيات الحوثي لليوم ذاته، لبدء العام الدراسي الجديد، بمناطق سيطرتها.

وقال النادي في بيان «إذا لم يتم الانتظام بدفع وتسليم الرواتب للتربويين والبت في الرواتب السابقة مع العلاوات والتسويات والعوض العادل، فإنه يدعو للإضراب الشامل».

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