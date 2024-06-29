وزيرة خارجية ألمانيا: بلا مكياج سأكون حفارة قبور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن نفقات وزارتها على خدمات خبيرة مكياج ضد الانتقادات، وقالت في فعالية نظمتها عدة وسائل إعلام ألمانية إنه عند الظهور على شاشة التلفزيون يتعين وضع المكياج بسبب الأضواء القوية، وأضافت: «وإلا فإنك ستبدو مثل حفار القبور، لأنك رمادي بالكامل». وذكرت الوزيرة أنه خلال رحلاتها العديدة ليس لديها وقت للبحث عن خبيرة مكياج في مكان السفر، موضحة أن هذا ينطبق بشكل خاص على الرحلات الخارجية، وقالت «لذلك فهذا أمر متعارف عليه - وبالمناسبة هذا موضوع مفضل للنقاش ليس فقط بالنسبة لي، بل النساء بوجه عام».

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