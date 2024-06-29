طرد 246 أسرة أفغانية من إيران وباكستان في يوم واحد

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وقالت وكالة أنباء بختر الأفغانية «إن المرحلين عادوا إلى البلاد، من خلال معبر «سبين بولداك» في إقليم «قندهار» ومعبر إسلام قلعة في إقليم «حيرات».
وتشير تقارير إلى أن 71 أسرة عادت عبر معبر «سبين بولداك» في قندهار، و55 أسرة عبر معبر «نمروز» الحدودي و82 أسرة عبر معبر «إسلام قلعة» في حيرات.
وعلى الرغم من ردود الفعل الدولية، مازال طرد المهاجرين الأفغان من إيران وباكستان مستمرا بدون هوادة.
وكانت باكستان قد بدأت عملية ترحيل المواطنين الأفغان، غير المسجلين، في نوفمبر العام الماضي، وفي أعقاب بدء عملية ترحيل المهاجرين الأفغان، من مختلف ولايات باكستان، تم ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين، قسرا وطوعا، إلى أفغانستان، في الأشهر الأخيرة.
وجاءت عملية طرد الأفغان من جانب باكستان لتكثيف الضغط على حكام طالبان في أفغانستان، الذين تتهمهم إسلام آباد بالتساهل مع المسلحين، الذين يتردد أنهم وراء هجمات مميتة عبر الحدود.
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