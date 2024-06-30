"آداب إعلام المنصورة" تحتفل بـ12 مشروع تدريب لطلاب إذاعة وتلفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم:

شهدت كلية الآداب بجامعة المنصورة، اليوم السبت، احتفالية قسم الإعلام بالكلية في إطار مهرجان مشاريع تدريب الإذاعة والتليفزيون بالقسم.

الاحتفالية جاءت تحت رعاية أ.د شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وأ.د محمود الجعيدي عميد الكلية، وريادة أ.د. سامي النجار رئيس القسم وإشراف أ.م.د/ أحمد عثمان أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد ومدير التدريب بالقسم.

بدأت الاحتفالية بكلمة الأستاذ الدكتور محمود الجعيدي والتي أكد فيها أن مشاريع تديب الإذاعة والتليفزيون بالقسم تحظى دائما باهتمام إدارة الكلية والجامعة في سبيل ربط طلاب القسم بسوق العمل الإعلامي، وسعيا لثقل مهاراتهم العملية في مجال التصوير والمونتاج والإخراج والكتابة والآداء، كما رحب بأعضاء لجنة تقييم المشروعات تقديرا لتعاونهم مع قسم الإعلام بالكلية، وأعرب عن تقديره لدور الدكتور أحمد عثمان مدير التدريب بقسم الإعلام بالكلية لما يبذله من جهد دائم في سبيل الارتقاء بمستوي طلاب القسم.

وفي كلمته، عبر الأستاذ الدكتور سامي النجار رئيس قسم الإعلام عن سعادته بما قدمه طلاب الإذاعة والتليفزيون بالقسم من إنتاج متميز في إطار التدريب بقسم الإعلام بالكلية وتوجه بالشكر لإدارة الكلية والجامعة لما يتم تقديمه من دعم لقسم الإعلام بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد عثمان مدير التدريب بقسم الإعلام بالكلية علي فخرة بما وصل له مستوي طلاب القسم، إذ بلغ عدد مشروعات التدريب ١٢ مشروعا وتنوعت موضوعاتها بين الاجتماعية والنفسية والسياحية حيث يتناول فيلم (نورا) رسالة اجتماعية تدعو لمواجهة الظروف بالأمل، وفيلم أرزاق الذي ينقلنا لنعيش يوم في حياة صياد ببحيرة البرولس، وفيلم (تراثنا) الذي يروي قصة شارع المعز وسبب تسميته بشارع النحاسين وكيف يقف شاهدا علي عظمة تاريخ مصر، وفيلم (حكاية البقاء) الذي يروي قصة صمود، ونشرة أخبار كلية الآداب، فضلا عن إعلان عن مطعم للأطعمة الصحية، وغير ذلك من المشروعات التي تتطرق إلي مجالات حياتية ملموسة، وأنهي عثمان كلمته بتقديم الشكر لإدارة الجامعة والكلية والقسم لتبنيهم منظور التدريب العملي في سبيل ثقل قدرات طلاب الإذاعة والتليفزيون بالقسم، كما أكد أن علاقته بطلابه القائمة علي الحب والاحترام هي السبب فيما تم تحقيقه من نجاح.

وتشكلت لجنة تحكيم مشروعات التدريب الإذاعة والتليفزيون من كوكبة من أساتذة القسم والكوادر الإعلامية المتميزة من بينهم الأستاذ همام مجاهد المذيع بالقاهرة الإخبارية، وهو من خريجي قسم الإعلام بالكلية، الذي أشاد بما وصل إليه طلاب قسم الإعلام هذا العام، وانتهت اللجنة بحصد المركز الأول أربعة مشروعات وهي أفلام نورا وحكاية كفاح ودرب النحاسين وأرزاق، وفي المركز الثاني جاءت نشرة أخبار كلية الآداب وفيلم الصورة الأخيرة وفيلم البحر الأحمر، وجاء الفيلم القصير الرسالة في المركز الثالث الفيلم القصير الرسالة.

وبعد الانتهاء من عرض وتحكيم المشروعات تم تكريم طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام بالكلية لما أبدوه من اهتمام والتزام طوال الفصل الدراسي الثاني في إطار النشاط التدريبي بالقسم.

واختتم عميد الكلية فاعليات الاحتفال بتكريم أعضاء لجنة تحكيم المشروعات التدريبية تقديرا من إدارة الكلية لما بذلوه من جهد.