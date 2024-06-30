مقتل وإصابة 31 شخصًا بسبب الأمطار الغزيرة في باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (د ب أ)

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى بسبب أمطار غزيرة ضربت إقليم "بلوشيستان" الباكستاني، في الأيام الخمسة الماضية، إلى ستة أشخاص، فيما أصيب 25 آخرون، في حوادث مختلفة بمختلف أنحاء الإقليم.

ونقلت شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية، عن الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث قولها إنه تم إغلاق الطريق السريع رقم "إن-70"، الذي يربط إقليم "بلوشيستان" بإقليم "خيبر باختونخوا"، أمام حركة المرور.

وكشفت الهيئة أن عددا كبيرا من المركبات، عالقة، في مدينة "ضنا سار"، بسبب انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة، في سلسلة جبال "كوه سليمان" شرق إقليم "بلوشيستان".

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الهيئة أنه تم إرسال فرق للقيام بعمليات إنقاذ وإغاثة، فيما يتعلق بالمسافرين، العالقين.

يأتي ذلك، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تشهد العديد من المناطق في البلاد، بالأخص إسلام آباد وموري وجوليات وجوجرانوالا وناروال وسيالكوت وسوات أمطارا اليوم، طبقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية.