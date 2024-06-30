شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: ثورة 30 يونيو شكلت نقطة تحول فى التاريخ الحضارى لأمتنا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهرية مصر العربية، والقوات المسلحة العظيمة، والشرطة المصرية الباسلة، والشعب المصري العظيم، بحلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

وقال نقيب المحامين إن ثورة الثلاثين من يونيو، شكلت نقطة التحول فى التاريخ الحضاري لأمتنا المصرية، مضيفا :"أهنئ القوات المسلحة المصرية، التي أكدت قدسية العلاقة بين الشعب المصرى وقواته المسلحة، التى لم ولن تحيد عن تأييده والانحياز لإرادته ومواصلة دورها الأصيل فى حماية أركان الدولة المصرية ودورها العظيم، فى الحفاظ على مقدسات الوطن ومقدراته".