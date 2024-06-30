شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب": ننتظر من الحكومة الجديدة رؤية شاملة لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدو منوط بها عدد من الملفات فى مقدمتها الحفاظ على المكتسبات التى تمت خلال الفترة الأخيرة، والمضي قدما نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون المواطن هو المحرك الأساسى لها من خلال المزيد من التيسيرات والتخفيف عن كاهل الأسر البسيطة.

وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في تصريح لـ ”الخليج 365”:" المواطن عانى كثيرا خلال الفترة الأخيرة، وهذا لا يعنى التقليل من حجم الجهود المبذولة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وكافة القطاعات، ولكن المواطن ينتظر المزيد فى ظل الجمهورية الجديدة، ومن ثم على الحكومة الجديدة أن تكون على قدر كبير من المسئولية والكفاءة العالية وسرعة اتخاذ القرار لتتواكب مع الفترة الرئاسية الجديدة، والتحديات الداخلية والخارجية".

وأشاد أمين سر اللجنة، بالحرص الشديد على اختيار الكفاءات وذلك من خلال عقد المزيد من الاجتماعات والمشاورات من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على أبرز الكفاءات واختيار شخصيات قادرة على مواجهة التحديات وأن يكن لديها القدرة على خلق أفكار حقيقية تتواكب مع الجهود العظيمة المبذولة من قبل القيادة السياسية فى مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الأمن الغذائى ومن قبله قطاع الأمن القومى للدولة المصرية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يواصل العمل ليل نهار، وعلى الحكومة الجديدة أن تكون على نفس النهج لتضافر الجهود وترجمة الاهتمام من قبل القيادة السياسية في صورة قرارات على أرض الواقع، وتواكب مع حجم التطلعات خلال الفترة الرئاسية الجديدة والجمهورية الجديدة.



