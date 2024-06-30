بسعر فنجان قهوة.. مدينة سويدية تطرح عددًا من الأراضي للبيع

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

طرحت مدينة يوتنا السويدية عددًا من الأراضي بداخلها للبيع، بأسعار زهيدة للغاية حيث لا يتجاوز سعر الأرض تكلفة فنجان قهوة عادي.

وبلغ عدد الأراضي المطروحة للبيع 29 قطعة أرض في المدينة التي تبعد مسافة 200 ميل عن العاصمة ستوكهولم.

وفي حين تبلغ تكلفة المتر المربع واحد كرون سويدي في مدينة يوتنا، قال عمدة المدينة يوهان مانسون إن أسباب اتخاذ مثل تلك الخطوة ترجع إلى تراجع عدد سكان الريف ورغبة الحكومة في إعمار تلك المناطق وإنعاش السوق.

وصرح عمدة المدينة، أن الخطوة التي تم اتخاذها استثنائية وتتطلب إجراءات استثنائية في ظل انخفاض معدل الولادات وارتفاع معدل الشيخوخة بين السكان.

وقال عمدة المدينة، إن شراء الأرض في يوتنا لا يتطلب أن يكون الشخص مقيمًا في السويد أو أن يلتزم بالإقامة فيها.