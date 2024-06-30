بـ33 مليار دولار.. مصر توقع 4 اتفاقيات بمجال الأمونيا الخضراء مع مطورين أوروبيين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر المرقبي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة.

وقام بالتوقيع كل من رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، والرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد الخياط .

وفيما يتعلق بالاتفاقية الأولى، تم توقيعها مع شركة داي انفراستركشر ""DAI، بقيمة 11 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء شرق بورسعيد، وقام بتوقيعها مراد شريف سامي نائب رئيس مجلس إدارة شركة داي انفراستركشر.

بينما تم توقيع الاتفاقية الثانية مع شركة أوكيور انيرجي"OCIOR"، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى نحو 4.250 مليار دولار، وتتضمن إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة لاستهداف الأسواق الأوروبية، وقام بتوقيعها حسين ريحان الرئيس التنفيذي لشركة أوكيور انيرجي.

وفيما يخص الاتفاقية الثالثة، تم توقيعها مع تحالف شركة طاقة عربية وفولتاليا "VOLTALIA"، بقيمة 3.460 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة، وقام بتوقيعها عن شركة طاقة عربية خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة الشركة، وباكينام كفافي الرئيس التنفيذي للشركة، بينما وقع عن شركة فولتاليا كريم العزاوي المدير الإقليمي للشركة، وانجيلا أفريكانو رئيس المشروعات الخاصة بالشركة.

وفيما يخص الاتفاقية الرابعة، تم توقيعها مع شركات: بريتيش بتروليوم، ومصدر"MASDAR"، وحسن علام للمرافق، وإنفينيتي باور القابضة، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية 14 مليار دولار، وتستهدف تلك الاتفاقية إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة، وقام بتوقيعها كل من: نادر زكي الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة بريتيش بتروليوم، وأندرياس بيرينجر مدير إدارة تطوير الأعمال والشؤون التجارية بشركة مصدر للهيدروجين الأخضر، وكريم حفظي الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للمرافق، ومحمد إسماعيل منصور رئيس مجلس إدارة شركة انفينتي باور القابضة .

وعلى هامش التوقيع، صرح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن توقيع اتفاقيات اليوم يعكس الاهتمام المتزايد من قبل الشركات العالمية للاستثمار في مصر، بما يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هناك عددا كبيرا من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتعظيم الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية بتلك المنطقة.

من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى الجهود التي يبذلها الصندوق لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في الترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، من خلال تشجيع تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد، خاصة في ظل حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة.