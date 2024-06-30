اخبار العالم

انهيار أرضي يؤدي لفقدان عدد من الأشخاص في سويسرا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (د ب أ)

أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الأحد، فقدان عدد من الأشخاص إثر وقوع انهيار أرضي في مدينة كانتون تيسينو جنوبي سويسرا.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن عاصفة رعدية عنيفة ضربت وادي ماجيا خلال الليل. وأضافت أن الانهيار وقع في منطقة فونتانا.

وعرقل الطقس السيء البحث عن المفقودين في فونتانا. ولم يتسن الوصول للكثير من الأودية الجانبية برا.

كما تضرر شبكات الاتصالات والكهرباء في المنطقة الأكثر تضررا.

وهطلت أمطار بلغ منسوبها نحو 200 مليمتر مطلع الأسبوع، بحسب هيئة الأرصاد. وأضافت أن مياه الشرب في المنطقة تلوثت نتيجة للعاصفة.

وفي منطقة فالايس بالقرب من تيسينو، فاض نهر رون على ضفتيه في عدة أماكن بعد عواصف رعدية قوية منذ أمس السبت.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا