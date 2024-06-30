شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: كلمة الرئيس فى ذكرى ثورة 30 يونيو تاريخية وتعكس مدى التزامه بتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال عابد، في تصريحات صحفية له، إن كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تاريخية وجه فيها رسائل هامة للشعب المصري، أهمها حرصه على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت في توقيت هام لتعكس مدى التزام القيادة السياسية بتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

وأشار النائب علاء عابد، إلى تأكيد الرئيس في كلمته على أهمية العمل المشترك والتكاتف من أجل بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن رسائل الرئيس السيسي تعبر عن فهم عميق للتحديات التي يواجهها المواطنون، وتؤكد عزمه على مواصلة العمل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت النائب علاء عابد، إلى أن التزام الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم يعكس روح ثورة 30 يونيو التي قامت من أجل حياة أفضل لكل مصري.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي لم يغفل عن تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل مبادرة «حياة كريمة» التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق النائية، كما تم العمل على تطوير التعليم والصحة، بما يعزز من قدرة المواطنين على المشاركة الفعالة في بناء الوطن.



