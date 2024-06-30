شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب" يعلن تقديم شكاوى فى المحاكم الدولية ضد جرائم الكيان الصهيونى والان مع تفاصيل الخبر

قال مؤيد اللامى، رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين، إن الأمانة العامة للاتحاد اتخذت عدة قرارات خلال انعقادها فى بغداد، خاصة ما يتعلق بالشعب الفلسطينى والعدوان الغاشم.

وأضاف مؤيد اللامى خلال كلمة له فى الاحتفال بعيد الصحافة العراقية أن الأمانة العامة قررت اللجواء الدولى لتسجيل شكاوى ضد الكيان الصهيونى وتشكيل وفد من الاتحاد الدولى للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب للذهاب للمحاكم الدولية لملاحقة الكيان الصهيونى على جرائمه ضد الشعب الفلسطينى، مشيرا الى أن هناك قرارات تخص المصابين وعوائل شهداء الصحافة الفلسطينينة.

وتابع مؤيد اللامى :"نحن فى العراق استقبلنا مئات المصابين من الجرحى الفلسطينين، نوجه الشكر لرئيس العراق لفتح أبواب العراق للجرحى الفلسطينين، نحن من الداعمين بقوة لأشقائنا فى قطاع غزة".

ولفت مؤيد اللامى، رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين، الى أن الأمانة العامة للاتحاد أوصت بالموافقة على انضمام دولة قطر لاتحاد الصحفيين العرب.