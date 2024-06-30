شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للصحفيين يعلن تقديم دعوى للجنائية الدولية ضد الكيان الصهيونى والان مع تفاصيل الخبر

قال أنتوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولى للصحفيين، إننا نشهد تقدم وتطور فى بغداد وفى نقابة الصحفيين العراقيين، متابعا :"ندرك الدور الهام الذى تلعبه الصحافة العراقية"، معلنا أنه سيتم تقديم دعوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيونى على جرائمه ضد الشعب الفلسطينى، داعيا من بغداد جميع النقابات العربية لدعم جهود النقابة الفلسطينينة والصحفيين الفلسطينين.

وأضاف الأمين العام للاتحاد الدولى للصحفيين خلال كلمة له فى الاحتفال بالعيد الوطنى للصحافة العراقية المقام فى بغداد، أن الاتحاد الدولى للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب أثبتا انهما يستطيعون العمل معا فى ظروف صعبة، داعيا جميع النقابات العربية للتحدث بصوت واحد للدفاع عن أصوات الصحفيين.

وأشار الى أن الصحفيين الفلسطينين يقتلون منذ 9 أشهر، وأن عدد الصحفيين الذين استشهدوا حتى الآن منذ بداية العدوان الصهيونى بلغ 119 شهيدا، لافتا الى أن الجيش الإسرائيلى استهدف العديد من الصحفيين.