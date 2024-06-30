شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب مهنئا الشعب المصرى بذكرى 30 يونيو: نجحت فى تصحيح المسار والان مع تفاصيل الخبر

توجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول ذكري ثورة 30 يونيو، التي خرج فيها الشعب المصري لرفض حكم الإخوان، وذلك بعد عام واحد فقط من حكم الجماعة، الذين حاولوا اختطاف مصر ، وتنفيذ مخطط السيطرة علي مفاصل الدولة وأخونتها، وانتزاعها من هويتها المصرية الأصيلة، مشيرا إلى أن 30 يونيو كانت بمثابة ثورة تصحيح المسار، والانتقال بمصر من مرحلة الفوضي والانهيار إلي الاستقرار والبناء.

وقال "محسب"، إن 30 يونيو كانت الخطوة الأولي في سبيل إحداث تغيير حقيقي، لإعادة مصر إلى مكانتها الإقليمية والدولية بعد تراجعها غير المسبوق في ظل حكم الإخوان، فضلا عن استعادة الاستقرار الذي يمهد الطريق نحو بناء الدولة المصرية الحديثة، لتستعيد مصر مكانتها الإقليمية مرة أخرى، كذلك إحداث طفرة غير مسبوقة في البناء والتعمير وإطلاق عدد ضخم من المشروعات القومية في مختلف محافظات الجمهورية، تلك المشروعات التي استوعبت الملايين من الشباب المصري ومن ثم المساهمة في خفض معدلات الفقر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التحول والانتقال بمصر إلى مرحلة الاستقرار لم يكن أمرا سهلا، فقد واجهت الدولة تحديات غير مسبوقة من أجل تثبيت أركان الدولة وتعزيز تماسك مؤسساتها، وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة الوطنية، فضلا عن الحرب التى خاضتها الدولة ضد جماعات الإرهاب في سيناء ، والتي كلفت الدولة فاتورة باهظة وصلت إلى أكثر من 90مليار جنيه، بالإضافة إلي استشهاد المئات من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تطهير كل شبر من أرض سيناء

وأكد النائب أيمن محسب ، أن ثورة 30 يونيو ساهمت في فتح آفاق جديدة أمام الدولة المصرية والشعب المصري المُحمل بالآمال والطموحات، وتحويلها إلى واقع ملموس رغم ما واجهته مصر من تداعيات اقتصادية نتيجة الأزمات الدولية والإقليمية، لتعطى للعالم درسا جديدا على قدرة المصري على تحويل المحنة إلى منحة.