"كتائب القسام": استهدفنا ناقلة جند وجرافة عسكرية إسرائيلية جنوب حي تل الهوا في غزة

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا استهدفنا ناقلة جند من نوع "شيزاريت" وجرّافة عسكريّة إسرائيليّة من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105"، جنوب حي تل الهوا في مدينة ​غزة​".

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